Совет Федерации одобрил в среду закон о внесудебной блокировке сайтов, которые содержат рекламу финансовых пирамид.

Документ разрешает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, а также предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе. Для этого Банк России наделяется правом принять решение о включении таких сайтов в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, которые содержат запрещенную информацию, для их последующей возможной блокировки.

Также закон предоставляет ЦБ право обратиться в суд после выявления таких сайтов, а после вступления судебного акта в силу — в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, в отношении которых принят этот акт.

Предусматривается, что председатель Центробанка и его заместители вправе направить в Генпрокуратуру уведомление о распространении в Интернете противозаконной информации о возможности получения банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также услуг, связанных с привлечением средств клиентов. Также это касается информации, побуждающей к участию в деятельности финансовых пирамид.

Закон вступит в силу с 1 декабря 2021 года в случае подписания его президентом.