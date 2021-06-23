Ежегодная конференция и выставка Tech Week 2021 в Технопарке «Сколково», которая прошла с 1 по 3 июня в Москве, стала одним из самых масштабных мероприятий для бизнеса. За два дня конференцию посетили рекордные 4,5 тыс. человек, а на дне обучения 3 июня присутствовало 418 участников.

Tech Week — традиционное место встречи с новыми клиентами и партнерами, а также площадка для поиска инновационных решений для бизнеса. В этот раз свои проекты представили свыше 180 компаний — от небольших стартапов до крупнейших технологических компаний РФ.

Tech Week прошел в формате трех дней — мультимедийная конференция, выставка технологий и прикладной день обучения для руководителей компаний. В этом году были проведены 17 параллельных тематических потоков. Менторские консультации посетили 145 участников конференции, что в два раза больше, чем в прошлом году. В решении задач участникам помогали 42 ментора — эксперта.

Большой популярностью пользовался новый спецпроект — карьерные консультации, спонсором которых стал ПАО «Ростелеком». Каждому участнику конференции и выставки был предоставлен доступ к цифровому двойнику мероприятия, мобильному приложению от «Ивентишес». Благодаря приложению можно было отмечать важные выступления и сразу вносить их в календарь, общаться со спикерами и назначать деловые встречи с другими участниками конференции.

Помимо уже ставших традиционными потоков конференции были добавлены новые форматы для эффективного взаимодействия участников:

Speed Networking. Бизнес-общение в формате speed dating. Более десяти полезных контактов за 30 минут.

AfterParty Tech Week. Масштабная вечеринка, закрывающая основную программу конференции. Яркая шоу-программа, специальный гость Найк Борзов и расслабленная атмосфера для общения.

Tech Week Club. Закрытый клуб для технократов: практические сессии, разборы кейсов компаний от топ-спикеров и закрытые экскурсии в технологичные компании.

Спецформаты конференции были нацелены на продуктивное общение с единомышленниками и ведущими практиками для достижения профессиональных целей. Пробный запуск Speed Networking показал, что данный спецпроект войдет в перечень обязательных в следующих конференциях Tech Week. Строгое ограничение по времени и при этом быстрота получения полезных знакомств зарекомендовали себя успешным проектом.

Организатором мероприятия выступает компания «Технократ» при поддержке образовательного партнера «Университет 20.35», стратегического партнера фонда «Сколково» и партнера потока Fintech Абсолют Банка.

