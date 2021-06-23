Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на обеспечение равных условий в предоставлении так называемых ипотечных каникул заемщикам — физическим лицам, в том числе гражданам, получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов.

Документ также расширяет понятие трудной жизненной ситуации: в частности, такой ситуацией будет считаться в том числе прекращение трудового договора или служебного контракта у гражданина, которому назначена страховая пенсия по старости.

Пока для получения ипотечных каникул заемщик обязан представить кредитору определенный перечень документов, подтверждающих его нахождение в трудной жизненной ситуации. Таким документом является в том числе справка по форме 2-НДФЛ. Это условие означает, что заемщик должен быть официально трудоустроен и подтвердить снижение своего дохода справкой 2-НДФЛ, выданной работодателем.

В такой ситуации заемщик, который получает доход от предпринимательской или иной деятельности, например находясь в статусе самозанятого или осуществляющего деятельность на патентной системе налогообложения, не имеет права воспользоваться ипотечными каникулами. Его доходы не подтверждаются справкой 2-НДФЛ, а подтверждаются иными документами (налоговой декларацией, книгой доходов и расходов и/или иными документами).