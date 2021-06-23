Основные фондовые торги в России завершились в среду ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,4% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 837,15 пункта. Индекс РТС вырос на 1,25% — до отметки 1 666,21.

Лидеры роста котировок — бумаги «Роснефти» (плюс 3,29%), обыкновенные акции «Русала» (плюс 2,22%), ГДР группы TCS (плюс 2,02%), акции «РусГидро» (плюс 1,83%), «Норникеля» (плюс 1,24%). Акции СберБанка прибавили в цене 0,41%, бумаги Mail.ru — 0,26%, «Яндекса» — 0,17%, «Газпрома» и «Полюса» — по 0,11%.

Наиболее заметное снижение стоимости продемонстрировали обыкновенные акции «АЛРОСы» (минус 3,44%), «Аэрофлота» (минус 1,87%), АДР HeadHunter (минус 1,79%), бумаги «Сургутнефтегаза» (минус 1,25%), «ЛУКОЙЛа» (минус 1,21%). Акции Московской биржи подешевели на 0,6%, «Магнита» — на 0,4%, МТС — на 0,39%.



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«Российский фондовый рынок в среду продолжает покупать», — констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Она, в частности, указывает на то, что «нефть сегодня продолжает бить рекорды оптимизма и рваться выше, обновляя пики двух лет. <…> Основания здесь все те же, что и ранее: расчет на уверенный спрос по всему миру по мере того, как экономики будут возвращаться к нормальной постковидной жизни, и данные из США по сокращению уровня запасов энергоносителей».

ТАСС приводит данные лондонской бирже ICE, согласно которым стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 года достигала по состоянию на 17:31 мск 76,02 доллара за баррель. В последний раз цена Brent превышала 76 долларов за баррель в октябре 2018 года, напомнило информагентство.