Совет Федерации одобрил внесение изменений в федеральные законы «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» об обеспечении стабильных условий ведения инвестиционной деятельности в РФ. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

Как напоминают в Совфеде, при рассмотрении законопроекта во втором чтении в него были внесены существенные поправки, в результате которых был изменен изначальный предмет правового регулирования.

В федеральный закон вносятся изменения, направленные на совершенствование правового регулирования отношений, возникающих в связи с осуществлением инвестиций на основании соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Расширяется и уточняется понятийный аппарат федерального закона, в частности вводятся понятия «инвестиционная стадия», «предынвестиционная стадия», «стадия эксплуатации (эксплуатационная стадия)», «этап реализации инвестиционного проекта», а также уточняются определения ряда понятий, таких, например, как «капитальные вложения», «сопутствующая инфраструктура».

Госдума приняла закон, сопутствующий законодательству о СЗПК Закон, в частности, предусматривает облегчение доступа бизнеса к СЗПК за счет снижения требований к объему капиталовложений.

Уточняются полномочия органов государственной власти РФ, органов государственной власти регионов и органов местного самоуправления в сфере защиты и поощрения капиталовложений.



«Федеральным законом существенно расширяются возможности для оказания мер государственной поддержки инвестиционных проектов (в частности, допускается возмещение затрат на технологическое присоединение (примыкание) к инженерным и транспортным сетям, при определенных условиях — на уплату процентов по кредитам и займам, привлеченным для реализации инвестиционного проекта, на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, на демонтаж объектов, расположенных на территориях военных городков)», — указано в сообщении.