Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,57 рубля, что на 30 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,71 рубля (минус 35 копеек).



В ходе сессии было проведено около 39,7 тыс. сделок с долларом на сумму почти 2,5 млрд долларов и 5,6 тыс. сделок с евро на 266 млн евро. Курсовые диапазоны составляли 72,35—72,98 рубля за доллар и 86,54—87,21 рубля за евро.

«К вечеру в среду российский рубль и большинство валют-аналогов на развивающихся рынках демонстрировали укрепление к доллару», — констатирует начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Он поясняет, что «аппетит к риску на развивающихся рынках подогревала дальнейшая фиксация прибыли в долларе на Forex <…>. Для рубля дополнительным подспорьем выступают цены на нефть: стоимость марки Brent тестировала отметку в 76 долларов за баррель после данных о существенном сокращении запасов сырой нефти в США».

«Следует также отметить, что некоторое возобновление санкционной риторики, появившееся уже после встречи президентов РФ и США, пока не получило своего продолжения, что позволило рублю во вторник и среду отыграть потери начала недели», — добавляет аналитик.



«Крепкий рубль — хорошая репутационная история, но так себе тема для внутренних производителей и экспортеров», — делает оговорку старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

