Совет Федерации одобрил изменения в Бюджетный кодекс, касающиеся порядка предоставления кредитов бюджетам субъектов РФ. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

Изменения касаются предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и реструктуризации ранее привлеченных субъектами РФ бюджетных кредитов, а также совершенствования бюджетного процесса.

Так, закон предусматривает в Бюджетном кодексе положения о бюджетных кредитах, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам регионов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Согласно документу, правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению порядка предоставления, использования и возврата субъектами РФ указанных кредитов, а также по утверждению порядка отбора соответствующих инфраструктурных проектов. При этом закрепляются положения о направлении соответствующих проектов правовых актов правительства РФ в Совет Федерации и Государственную думу и рассмотрении их трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений.

Федеральным законом предусматривается возможность превышения ограничений по размеру дефицита бюджета субъекта РФ в пределах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию инфраструктурных проектов. Корректируются подходы к расчету показателей отнесения субъекта Федерации к группам заемщиков при оценке их долговой устойчивости. В частности, предлагается не учитывать инфраструктурные бюджетные кредиты в объеме государственного долга субъекта РФ.

Закон закрепляет основные условия предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов, согласно которым Министерство финансов РФ вправе предоставить кредиты со сроком погашения не ранее 2036 года включительно, с платой за пользование кредитами по ставке не более 3% годовых. Предусматриваются меры, направленные на поддержку регионов, имеющих значительную долю задолженности по рыночным заимствованиям.

Путин: часть коммерческих долгов регионов заместят бюджетными кредитами Нужно помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности, считает президент.

«Закон имеет колоссальное значение для наших регионов и обеспечивает выполнение задач, поставленных президентом Российской Федерации в послании Федеральному собранию. Закон предлагает новые инструменты развития регионов, которые позволят им высвободить значительные средства на реализацию инфраструктурных проектов и повысить качество жизни людей», — прокомментировал первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак.

Кроме того, федеральным законом переносится с 1 октября на 15 сентября текущего года предельный срок внесения в Госдуму проекта закона о федеральном бюджете, что должно ускорить процедуры заключения соглашений о предоставлении регионам межбюджетных трансфертов и обеспечить финансирование расходов с начала финансового года.



Документом корректируются сроки составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, что позволит учитывать соответствующие показатели при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.