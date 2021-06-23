Совет Федерации одобрил законодательные изменения, направленные на реформирование институтов развития РФ для обеспечения единой стратегии и направления их развития. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

В федеральный закон «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» вносятся поправки, предусматривающие установление порядка координации госкорпорацией деятельности институтов развития, определенных решением правительства РФ.



Предусматривается, что ВЭБ участвует в соответствии с законодательством РФ в управлении институтами развития в части определения стратегии и основных направлений деятельности, достижения ключевых показателей эффективности, формирования стандартов политики управления временно свободными денежными средствами (ликвидностью), иных вопросов, предусмотренных учредительными документами институтов развития.