Совет Федерации поддержал изменения в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», направленные на либерализацию норм валютного законодательства в части отмены требования обязательной репатриации резидентами валютной выручки на свои счета в уполномоченных банках. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

Поправки разработаны во исполнение послания президента РФ Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года.

В соответствии с внесенными изменениями, не применяется установленное указанным федеральным законом требование о репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты в отношении заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), сумма обязательств по которым определена в иностранной валюте и (или) условиями которых предусмотрена оплата в иностранной валюте.



При этом указанное правило не будет применяться к заключенным между резидентами и нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), сумма обязательств по которым определена в иностранной валюте и (или) условиями которых предусмотрена оплата в иностранной валюте и которые предусматривают передачу резидентами нерезидентам товаров сырьевого экспорта, классифицируемых в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.