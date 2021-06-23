Санкт-Петербургская биржа до конца 2021 года планирует запуск линейки собственных индексов. Как передает ТАСС, об этом рассказал журналистам президент ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», которая выступает крупнейшим акционером биржи, Роман Горюнов.

«Мы планируем — может, до конца года это будет — создание линейки индексов. То есть не то что один какой-то индекс, а линейки», — пояснил он.

Санкт-Петербургская биржа является крупнейшей площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В настоящий момент в обращении на организованных торгах площадки находится более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.