Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым до 1 января 2022 года переносится срок вступления в силу запрета на субсидии для граждан на оплату коммунальных услуг, если у них есть подтвержденная судом задолженность по оплате таких услуг. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально соответствующие нормы в Жилищном кодексе РФ должны были заработать с 1 июля 2021 года, это было предусмотрено законом, принятым еще в 2018 году. Он предусматривал запрет на предоставление субсидий гражданам, компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате услуг ЖКХ в период не более чем за три последних года. Теперь вступление в силу данного правила переносится на 1 января 2022 года.



Кроме того, принятым законом органы государственной власти Москвы наделяются правом учитывать ряд особенностей при формировании платежных документов для жильцов многоквартирных домов. В частности, плата за содержание жилого помещения сможет включать оплату услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме без выделения в составе такой платы расходов на общедомовые нужды.