Новый кризис неизбежен, но у Банка России есть инструменты для поддержки экономики и населения. Об этом на конференции «Ренессанс Капитала» заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, передает РБК .

«Нынешние меры являются своевременными в качестве антикризисных. Но когда кризис закончится, их необходимо прекратить, чтобы экономика могла дальше развиваться нормально. Кроме того, эти меры останутся у нас в арсенале. И если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом», — заявил Заботкин.

Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сообщили, что следующий этап мирового экономического кризиса придется на 2025—2026 годы. При этом они также составили два прогноза на текущий год: базовый и консервативный.

В базовом сценарии прогноза в ЦМАКП говорится, что пандемия коронавируса завершится в середине 2021 года, годовой прирост мирового ВВП составит 4%, а нефть подорожает до 82—85 долларов за баррель к концу десятилетия. Монетарное стимулирование экономик дополнительно «разгонит» рынки, благодаря их росту странам удастся в ближайшее время избежать долгового кризиса.

Если же реализуется сценарий структурного кризиса (консервативный), то пандемия продлится на год дольше, а ВВП будет прирастать по 2—3% в год. Цены на нефть откатятся до значения 50—55 долларов за баррель в первой половине десятилетия, а во второй — вырастут до 65 долларов.



Оба сценария предполагают кризис в середине 2020-х. Что касается России, то в центре прогнозируют рост ВВП на 1,5—2% ежегодно в течение десяти лет, однако в кризис этот показатель может приблизиться к нулевым значениям.