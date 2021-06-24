Ассоциация банков России проводит XVIII Международный банковский форум «Банки России — XXI век» . Мероприятие пройдет 15—18 сентября 2021 года в Сочи, в отеле Radisson Collection Paradise Resort & Spa. В рамках форума состоится конференция «Финансовая индустрия в условиях глобальной нестабильности: Россия и международная практика».

На форуме по традиции выступят руководители Банка России, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, топ-менеджеры банков, представители международных финансовых организаций.

Панельные дискуссии и круглые столы в этом году посвящены ключевым вызовам и направлениям развития финансового рынка в России и в мире, цифровой трансформации, ESG-банкингу, маркетплейсам и экосистемам, развитию и регулированию региональных кредитных организаций и банков с базовой лицензией, вопросам снижения регуляторной нагрузки, применения искусственного интеллекта, обеспечения информационной безопасности, регулирования персональных данных и банковской тайны физических лиц.

Форум, который является одним из крупнейших в банковской сфере, предлагает возможности как делового, так и неформального общения. Предусмотрены вечерние мероприятия, культурная и спортивная программы.



Узнать подробности и зарегистрироваться можно на странице мероприятия .