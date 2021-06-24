Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличили долю рубля во взаимных расчетах до более чем 70%. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая в Совете Федерации.

«В торговом обороте между странами ЕАЭС отмечается тенденция к усилению роли российского рубля. На протяжении последних пяти лет его удельный вес в структуре платежей увеличился до 72,5%», — отметил Оверчук, уточнив, что речь идет о данных на 2019 год.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года взаимная торговля в нацвалютах составила 74%. При этом на доллар приходилось порядка 19% расчетов, на евро — порядка 7%.

Экономика ЕАЭС в 2021 году может вырасти на 3,2%, заявил Оверчук. «Ожидаемый рост экономики союза в 2021 году составит на уровне 3,2%», — добавил вице-премьер. По его словам, спад экономики ЕАЭС в период пандемиии оказался ниже, чем в Евросоюзе.

«Стресс-тестирование экономик стран — членов ЕАЭС в 2020 году продемонстрировало их жизнеспособность. Экономический спад на пространстве ЕАЭС составил 2,9%. Для сравнения: ВВП Евросоюза — это падение 6,3%, еврозоны — 6,6%», — отметил Оверчук.

При этом, по его словам, пандемия существенно сблизила страны союза, а также способствовала началу обсуждения решений, обеспечивающих безопасность общего рынка. «Пандемия сблизила наши страны, а также подтолкнула к обсуждению более системных решений, нацеленных на защиту нашего общего рынка и его потребителей», — сказал он, добавив, что страны союза начинают обсуждение возможности создания чрезвычайного продовольственного фонда в ЕАЭС.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Статус наблюдателя предоставлен Молдавии, Кубе и Узбекистану.