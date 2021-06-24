Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, позволяющий частным медицинским организациям, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС), проводить бесплатную вакцинацию граждан.

Документ разрешает таким медицинским учреждениям бесплатно проводить профилактические прививки, включенные в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Речь идет о всех медорганизациях вне зависимости от их организационно-правовой формы.

Обеспечение таких организаций вакцинами для проведения профилактических прививок осуществляется федеральными и региональными органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Порядок обеспечения таких медорганизаций вакцинами для прививок, включенных в национальный календарь, установит правительство, а вакцинами для прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, — высший исполнительный орган госвласти субъекта РФ.