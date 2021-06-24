Рубль демонстрирует небольшое укрепление к доллару и евро на утренних торгах четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:46 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,6 рубля, что на 0,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 86,5725 рубля (минус 5,75 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 72,57—72,6925 рубля за доллар и 86,535—86,66 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.