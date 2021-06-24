Неповышение потолка государственного долга США грозит потенциальным дефолтом и катастрофическими последствиями для американской экономики. С таким предупреждением выступила в среду министр финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса США.

На данный момент потолок госдолга заморожен сроком до 31 июля.

Если законодатели до начала августа не примут решение о повышении или продлении приостановки госдолга, то, по словам главы ведомства, ситуация «будет иметь абсолютно катастрофические экономические последствия». В случае проблем с повышением госдолга Минфин будет вынужден принять «чрезвычайные меры», чтобы не допустить дефолта. «Дефолт по государственному долгу должен считаться немыслимым», — подчеркнула министр.

«Я считаю, что это усилит финансовый кризис, поставит под угрозу рабочие места и сбережения американцев, и это в то время, когда мы все еще восстанавливаемся после пандемии», — указала Йеллен, говоря о дефолте по госдолгу. Она призвала конгресс «принять меры по повышению потолка задолженности как можно скорее». «Мы не можем мириться с любой возможностью дефолта по государственному долгу, и в этом есть большая неопределенность. Вполне возможно, что мы можем достичь этой точки», — добавила министр. «Я бы настоятельно рекомендовала принять срочные меры по повышению потолка госдолга или его приостановке», — отметила Йеллен.

Ранее республиканцы заявили, что не поддержат повышение потолка госдолга, если президент США Джо Байден и демократы не согласятся сократить расходы либо принять другие меры по сокращению долга.

Нынешние долговые проблемы США — наследие острого финансово-экономического кризиса 2007—2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами. В 2019 году конгресс приостановил лимит заимствований, или потолок долга, до 31 июля 2021 года. Эксперты предупреждают, что потенциальный дефолт может спровоцировать мировой финансовый кризис, учитывая, что большая часть мировой торговли опирается на американский доллар.