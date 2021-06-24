Внедрение маркировки позволит России ежегодно пополнять бюджет на 121 млрд рублей за счет увеличения производства добросовестных компаний и роста налоговых поступлений, пишут «Известия» . Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ. Более 70 млрд рублей составят дополнительные поступления от акцизов на табак, 13 млрд рублей — от налога на прибыль.

Ввести в России систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров власти планируют к 2024 году. Это нужно для борьбы с распространением некачественной продукции и контрафакта. Сегодня идентификация уже действует для товаров из разных категорий: шуб, отдельных видов одежды, обуви, духов и парфюмерии, табачных изделий, лекарств, фотоаппаратов, автопокрышек. В 2021 году вводится обязательная маркировка молочной продукции и велосипедов. Оператором всей системы выступает Центр развития перспективных технологий.

Эксперты отмечают, что маркировка также будет выгодна и участникам рынка. Так, по расчетам ВШЭ, бизнес может получить до 200 млрд рублей дополнительных доходов, причем больше всего выиграют отрасли молочной продукции, табака и кондитерских изделий. В частности, производители и импортеры получат детальную информацию о структуре торговых потоков, в результате чего смогут снизить уровень запасов и исключить из товарных цепочек наименее эффективных посредников. Такие меры позволят сэкономить до 48 млрд рублей в год.

Бизнес предупредил о подорожании молока из-за экосбора По мнению экспертов, в сочетании с запуском цифровой маркировки экологический сбор приведет к тому, что цена молочных товаров вырастет на 10–15%.

Пересмотреть запасы благодаря маркировке получится и у фирм оптовой торговли, уверены аналитики. Повышение качества учета, автоматизация складов и экономия на заемном финансировании сберегут им до 9,4 млрд рублей в год. При этом для розничной торговли основным позитивным эффектом от маркировки станет противодействие мошенничеству.

Однако опрошенные газетой представители бизнеса не согласились с оценками ВШЭ. Так, гендиректор «Союзмолока» Артем Белов заявил, что внедрение и работа системы маркировки в отрасли потребуют существенных затрат производителей. Исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин уверен, что плюсы, о которых упоминает НИУ ВШЭ, достигаются более дешевыми способами, чем предложенное решение.