Цены на аренду загородных домов выросли на 50% за год, пишут «Известия» . Об этом рассказали участники рынка недвижимости. По их словам, после начала пандемии в 2020 году спрос на аренду загородного жилья резко вырос, это привело к дефициту предложения и увеличению цен. В среднем по стране по сравнению с доковидным периодом ставки выросли на 50%, рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. Больше всего подорожали дачи на Черноморском побережье — в три-четыре раза, отметил он. За год на 50% выросли цены и на премиальные загородные дома в Московской области, которые сдаются преимущественно на Рублевке, Новой Риге, Дмитровке, отметил директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын.

По словам директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, в Подмосковье до начала пандемии можно было снять качественную дачу с удобствами внутри дома за 35 тыс. рублей в месяц, сейчас — минимум за 55 тыс. рублей. Большие дома площадью 150–200 кв. м сдают за 170–200 тыс. рублей, добавила она. Спрос за последнюю неделю, когда стоит жара, оказался на 18% выше, чем в позапрошлую неделю, когда температурных рекордов еще не было, отметила аналитик «Циан.Загородная недвижимость» Виктория Кирюхина.

Рынок загородного жилья не готов предложить покупателям объекты по адекватной цене Продавцы не спешат начинать новые проекты: цена продажи не успевает за ростом расходов на строительство новых объектов.

Сложнее всего арендовать дом современного дизайна площадью 150–200 кв. м, сообщил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Ликвидных предложений почти не осталось, что дает возможность владельцам необоснованно завышать цены, ситуацию усугубляет отсутствие новых проектов. Дальнейшее развитие ситуации на рынке аренды загородного жилья будет зависеть от эпидемиологической обстановки — если ограничительные меры усилят, то спрос на аренду продолжит расти, а за ним и цены, считает Иванов.

В этом году высокий спрос в Московском регионе может сохраниться как минимум до начала октября, прогнозирует Дымова. В ценовой политике арендный рынок Подмосковья сейчас конкурирует с Краснодарским краем. Работающие в дистанционном режиме люди по одной и той же цене предпочитают снять дом не в Московской области, а у моря, добавила эксперт. По мнению председателя совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, после снятия любых ограничений многие люди не захотят возвращаться в город — стабильный спрос на «загородку» обеспечен еще надолго. Но потенциал роста цен был исчерпан в 2020-м на годы вперед, считает эксперт.