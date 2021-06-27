Банк «Зенит» совместно с ПАО «Татнефть» расширил возможности программы лояльности для автомобилистов «Клуб чемпионов». Держатели персонализированной ко-бренд карты получили возможность оформить кредит с помощью мобильного приложения «Зенит Онлайн», сообщает пресс-служба финансового учреждения.



«Участники программы могут получить кредит до 1 млн рублей без посещения офиса. Клиентам достаточно отправить заявку на оформление в мобильном банке «Зенит Онлайн». После ее одобрения денежные средства будут перечислены на счет клиента. Оформление кредита с момента подачи заявки до получения средств займет не более двух дней. Платежи по кредиту можно вносить также без посещения офиса и без комиссии — через «Зенит Онлайн», — говорится в релизе.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Совместная программа лояльности ПАО «Татнефть» и банка «Зенит» запущена в апреле 2019 года. Она позволяет постоянным клиентам АЗС «Татнефть» накапливать бонусы и тратить их на любые товары и услуги на заправках сети по всей России, а также участвовать в акциях и розыгрышах ценных призов.



Карту «Клуб чемпионов» можно использовать как платежный инструмент и получать за это дополнительные бонусы. Пополнение и перевод денежных средств доступны через мобильное приложение или интернет-банк. Карта дает возможность получить бонусы в размере до 15% в сети АЗС «Татнефть», 5% — на других заправках, парковках и мойках, 1% — от суммы покупок в других магазинах.