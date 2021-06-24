В первом полугодии 2021 года в половине российских городов-миллионников средняя ставка аренды офисов выросла по сравнению с уровнем 2019 года, пишет РБК со ссылкой на отчет аналитиков международной консалтинговой компании CBRE. Среди региональных городов-миллионников дороже всего аренда офисов самого высокого класса обойдется в Казани, Красноярске и Воронеже.

В число городов с самым высоким уровнем ставок аренды современных офисов класса А без учета Москвы и Санкт-Петербурга входят Казань (средняя ставка — 1 672 рубля за кв. метр в месяц), Красноярск (1 530 рублей) и Воронеж (1 270 рублей). До этого в первой тройке были Красноярск, Казань и Екатеринбург, следует из отчета компании за 2019 год. Дешевле всего в 2021 году аренда офиса этого класса обойдется в Уфе (880 рублей), Самаре (850 рублей) и Омске (825 рублей), подсчитали аналитики. Самый высокий уровень аренды офисов класса В зафиксирован в Воронеже, где средняя ставка составила 1 066 рублей. Самый низкий — в Омске (619 рублей).

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По сравнению с концом 2019 года наибольший рост средней ставки аренды был зафиксирован в Казани (на 21%), Воронеже (на 20%), Волгограде и Самаре (на 13%). При этом средняя ставка аренды снизилась в пяти городах-миллионниках, сильнее всего — в Перми и Челябинске.

Среди региональных городов по совокупному объему качественного офисного предложения лидирует Екатеринбург (755 тыс. кв. метров), на втором месте — Новосибирск с 372 тыс. кв. метров качественной офисной недвижимости классов А и В, замыкает тройку лидеров Краснодар (343 тыс. кв. метров). Меньше всего качественного офисного предложения, по данным CBRE, оказалось в Волгограде (107 тыс. кв. метров).

По словам замдиректора подразделения региональных проектов отдела услуг корпоративным клиентам CBRE Ивана Козиса, Воронеж — один из самых востребованных городов для размещения бэк-офисов. Это объясняется более низкими, чем в Москве, ставками аренды, а также близостью расположения к столице.