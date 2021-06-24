Министерство труда и социальной защиты РФ разработало требования к региональным информационным системам социального обеспечения. Это даст возможность информировать граждан о праве на новые меры поддержки, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

«Минтруд России разработал требования к региональным информационным системам. Они позволят обеспечить взаимодействие с единой государственной информсистемой социального обеспечения (ЕГИССО). Это даст возможность по мере наступления жизненных событий информировать граждан о праве на новые меры поддержки, а также назначать отдельные меры поддержки проактивно, то есть даже без обращения гражданина. Требования предполагают, что информсистемы должны осуществлять межведомственное взаимодействие, что позволит гражданам не предоставлять справки для получения поддержки», — пояснили в министерстве.

Эти требования представлены в проекте постановления правительства, размещенном для общественного обсуждения. В случае принятия документа органы власти субъектов должны будут привести свои системы в соответствие с указанными требованиями до 31 декабря 2023 года.

«Если регион не имеет возможности доработать свою систему, то для назначения мер социальной поддержки можно использовать ЕГИССО, которая станет элементом Единой цифровой платформы в рамках реализации социального казначейства», — добавили в Минтруде.