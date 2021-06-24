Совет Федерации одобрил закон, отменяющий обязанность граждан подавать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ при продаже жилых домов, квартир и комнат на сумму до 1 млн рублей, а гаражей и нежилых помещений — до 250 тыс. рублей в год.

Сейчас россияне обязаны заплатить НДФЛ при продаже недвижимого имущества, которым они владели меньше минимального предельного срока: в общем случае это пять лет, а при продаже единственного либо унаследованного жилья — три года.

Принятый закон снимает необходимость подавать декларацию, если вырученная от продажи недвижимости сумма не выше полученного налогового вычета. То есть подавать ее надо только в том случае, если налог получается ненулевым. А это будет возможно только при стоимости жилых домов, квартир, комнат выше 1 млн рублей, а гаражей и нежилых помещений — 250 тыс.

Подобной возможностью можно воспользоваться при продаже имущества, находившегося в собственности в том числе и менее минимального предельного срока владения (пяти или трех лет).