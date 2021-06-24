Не менее 10% клиентов микрофинансовых организаций (МФО) являются заемщиками банков, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства. Согласно опросам, лишь четверть заемщиков пришли в МФО из-за отказа в банковском кредите, остальные выбирают их как более удобный и быстрый инструмент для небольших ссуд.

По итогам исследования, доля клиентов МФО, имеющих кредиты в банках, составила 10–15% (а в сегменте займов до зарплаты — около 50%). По словам управляющего директора по проектам развития НРА Виктора Четверикова, это связано с ужесточением выдачи мелких кредитов банками из-за отсутствия экономической выгоды, а ниша, в которой работают МФО, как раз 30–100 тыс. рублей. Согласно исследованию сервиса онлайн-кредитования «Робот займер», почти 15% берут займы в МФО от 10 тыс. до 100 тыс. рублей, чтобы расплатиться с долгами по банковским кредитам.

По данным Банка России, за I квартал МФО увеличили портфель микрозаймов на 8%, до 268 млрд рублей (более свежие данные недоступны). Это немного опережает динамику за аналогичный период 2018–2020 годов. Несмотря на то, что драйвером выступают в основном крупные игроки, на рынке сохраняется умеренная концентрация: топ-50 компаний составляют 70% портфеля рынка.

Эксперты отмечают, что наиболее заметным рост количества заявок от банковских клиентов стал год назад — в начале пандемии и в последующие месяцы он был равномерен. Однако, по мнению аналитиков, новая волна коронакризиса и ограничений вряд ли приведет к активизации перетока клиентов банков в МФО.

Председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев предполагает, что рост количества новых клиентов в сегменте МФО продолжится в том случае, если банки сохранят текущий уровень скоринга и тем более если еще ужесточат требования к потенциальным заемщикам. Но предпосылок к дальнейшему ужесточению требований заемщиков у банков нет, считает эксперт.