Отмена налога на добавленную стоимость (НДС) для организаций общественного питания исключит для них необходимость дробления бизнеса и даст возможность увеличить штатную численность. Об этом ТАСС сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который освобождает от НДС предприятия общественного питания, соответствующие нескольким требованиям.

«Предложение снизить или полностью отменить НДС для предприятий общественного питания было озвучено представителями бизнес-сообщества на одном из первых заседаний Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при правительстве Москвы как одна из мер поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего от последствий пандемии коронавируса, еще в конце прошлого года. После детальной проработки оно было нами поддержано. <...> Отмена НДС для организаций общественного питания исключит для них необходимость дробления бизнеса, даст возможность увеличить штатную численность и фонд оплаты труда, расширит возможности привлечения инвестиций в развитие», — сказал Пуртов.

Минфин будет следить за уровнем зарплат и занятости в общепите Минфин РФ с начала 2022 года будет ежеквартально мониторить средний уровень зарплат и занятости в сегменте общественного питания, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Он отметил, что эта мера позволит поддержать предприятия общественного питания в этот сложный для отрасли период. В свою очередь, для государства реализация этих мер будет способствовать обелению бизнеса общественного питания, росту налогооблагаемой выручки и уровня официальной занятости в отрасли.

Предполагается, что эти меры не окажут негативного воздействия на бюджетные доходы: поступления по НДС от организаций общественного питания с объемом выручки до 2 млрд рублей оцениваются на уровне 15 млрд рублей, которые, как ожидается, будут замещены дополнительными поступлениями от этих же организаций по налогу на прибыль, НДФЛ и страховым взносам.

«В целом в России работает около 66 тысяч организаций общественного питания, из них 80% — малый и средний бизнес, применяющий специальные режимы налогообложения, которые не требуют уплаты НДС. Необходимость уплаты налога возникает в случае перехода налогоплательщиком на основную систему налогообложения, это необходимо сделать в случае превышения порога годовой выручки в 200 миллионов рублей и численности персонала в 130 человек. При этом, в отличие от других отраслей экономики, у предприятий общественного питания доля «входящего» НДС минимальна», — добавил Пуртов.