Транскапиталбанк и Инвестторгбанк ввели «Просто вклад».

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Доходность на 370 дней составит 5,75%, на 1 110 дней — 6,25% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены в течение первых 30 календарных дней со дня открытия/продления вклада на очередной срок.

Расходные операции не предусмотрены в течение первоначального срока вклада, но возможны в течение первых 30 календарных дней со дня продления вклада на очередной срок в пределах суммы неснижаемого остатка.

Проценты выплачиваются ежемесячно по выбору клиента: на текущий счет, счет вклада до востребования или карточный счет.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

При досрочном расторжении договора по вкладам на срок 370 дней проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых; по вкладам на срок 1 110 дней при сроке хранения менее 370 календарных дней — по ставке 0,01% годовых, 370 календарных дней и более — по ставке, равной 2/3 ставки по вкладу.

При пролонгации договора вклада процентная ставка будет повышена на 0,15—0,5 п. п. в зависимости от срока вклада и количества пролонгаций.

Оформить депозит можно в отделениях банков, а также в системе дистанционного банковского обслуживания.