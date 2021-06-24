Одна из крупнейших в мире глобальных платежных систем Visa купит финтех-платформу Tink за 1,8 млрд евро, говорится в сообщении Visa.

Компания Tink была основана в 2012 году в Стокгольме, ее штат составляет около 400 человек. Банковская платформа на открытой основе позволяет банкам, финтех-компаниям и стартапам разрабатывать финансовые услуги. С помощью своего программного интерфейса Tink позволяет клиентам получать доступ к финансовым данным, инициировать платежи и создавать инструменты управления личными финансами, поясняет Visa.

Сообщается также, что Tink сохранит свой бренд и нынешнюю команду менеджеров, штаб-квартира компании останется в Стокгольме.



Также отмечается, что сделка требует одобрения регулирующих органов и соблюдения обычных условий ее совершения. Покупка Tink никак не отразится на ранее объявленной программе обратного выкупа акций Visa и ее политике выплаты дивидендов, подчеркивает компания.