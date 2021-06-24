Совет Федерации внес изменения в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части усиления ответственности за неправомерные действия при банкротстве и за преднамеренное банкротство. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кавджарадзе, закон направлен на повышение эффективности противодействия преступлениям в сфере банкротства. Устанавливается повышенная уголовная ответственность за совершение такого деяния арбитражными управляющими или иными лицами, чья деятельность связана с контролем должника.

Также устанавливаются специальные основания освобождения от уголовной ответственности за преднамеренное банкротство либо непреднамеренные действия, если лицо впервые совершило такое преступление и активно способствовало раскрытию преступления.