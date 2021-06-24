Банк России выпускает в обращение инвестиционные монеты из драгоценного металла, сообщает пресс-служба регулятора.
«Банк России 25 июня 2021 года выпускает в обращение инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналами 25 рублей (каталожный № 5215-0036), 100 рублей (каталожный № 5217-0048) и 200 рублей (каталожный № 5219-0033)», — говорится в сообщении регулятора.
На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
Боковая поверхность монет рифленая. Монеты изготовлены качеством «анциркулейтед».
Тираж монет:
- номиналом 25 рублей — до 100 тыс. штук;
- номиналом 100 рублей — до 100 тыс. штук;
- номиналом 200 рублей — до 100 тыс. штук.