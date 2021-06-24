ВТБ с 24 июня первым из банков начинает прием заявок по новым условиям в рамках ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Приобрести недвижимость по программе теперь смогут семьи с одним ребенком. Ставка по кредиту или рефинансированию ипотеки другого банка в ВТБ составит 5%, сообщает пресс-служба банка.



Воспользоваться программой смогут клиенты, у которых с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022-го родился первый или последующий ребенок. Ранее ее условия распространялись на семьи с двумя и более детьми. Льготы также доступны семьям, в которых есть несовершеннолетний с инвалидностью. По программе можно не только приобрести в кредит новое жилье, но и рефинансировать уже выданный по более высокой ставке ипотечный кредит любого российского банка.

В рамках семейной ипотеки льготная ставка 5% действует весь период кредитного договора при условии комплексного страхования. Речь идет о покупке готовых и строящихся квартир у застройщика. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа можно приобрести жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком. Максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн — в других регионах РФ. Первый взнос составляет от 15% стоимости недвижимости, срок кредита — до 30 лет.