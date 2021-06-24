Акционеры МТС на общем годовом собрании 23 июня решили направить на дивиденды по итогам 2020 года 52,97 млрд рублей, или 26,51 рубля на одну обыкновенную именную акцию, сообщает пресс-служба оператора.

«Утвердить распределение прибыли и выплатить дивиденды по итогам 2020 года в размере 52,97 млрд рублей, или 26,51 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая (53,02 рубля на одну АДР), а также назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 8 июля 2021 года. Выплата дивидендов завершится до 12 августа 2021 года», — говорится в сообщении.

Основным акционером МТС является АФК «Система», эффективная доля группы в капитале оператора составляет 50,02% (с учетом косвенного участия через подконтрольные группе компании). В свободном обращении находится 43,19% уставного капитала МТС (13,87% акций компании и АДР на 29,32% акций МТС).