Летние кафе, веранды заведений общепита в Москве до 12 июля можно будет посещать без подтверждающих наличие защиты от коронавирусной инфекции QR-кодов. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Аптеки и продуктовые магазины в Москве также смогут принимать посетителей без QR-кодов.

«С 24 июня по 11 июля (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода», — говорится в документе.

Также с 28 июня 2021 года допускается посещение без предъявления QR-кода «помещений предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения, гражданами, проживающими в этих объектах размещения, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в них». Не потребуются QR-коды и в буфетах и столовых, обслуживающих сотрудников тех предприятий и учебных заведений, в которых они расположены. Но указом поставлено условие — не пускать в такие кафе, буфеты и столовые посторонних, то есть тех, кто не живет в гостинице, не работает на предприятии или не учится в вузе.

«Бесковидный» режим в Москве не распространяется на продуктовые магазины и аптеки, пишет ТАСС . Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. «Действующий указ мэра Москвы № 35-УМ от 22 июня 2021 года не распространяет свое действие на продуктовые магазины и аптеки», — отметили в штабе.

Необходимость жестких мер Собянин ранее объяснил тем, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице остается очень сложной, а чтобы массовая вакцинация начала давать результат, «потребуется еще два-три месяца».

Бизнес ждет новых ковид-ограничений и серьезных потерь Не исключено, что новые антиковидные ограничения могут ввести для торговых центров, фитнес-клубов, салонов красоты.

Как заявил позже в четверг ТАСС советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко, заведения общественного питания в Москве потеряют около 30% выручки из-за введения «бесковидного» формата работы с 28 июня, несмотря на допуск посетителей до 12 июля на летние веранды без QR-кодов.