Порядка 5 млн трудовых мигрантов необходимо привлечь в строительную отрасль России до 2024 года, в том числе из стран ЕАЭС, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

По его словам, до 2024 года в стране необходимо создать условия для привлечения не менее 5 млн специалистов разного уровня и квалификации, в том числе из стран ЕАЭС.

«Мы сейчас отрабатываем подходы, какие это ресурсы и как мы это будем делать. Как сделать, чтобы они дали максимальный эффект для развития страны», — подытожил Хуснуллин.