Совет Федерации одобрил изменения в законе о занятости. Благодаря новым нормам, центры занятости смогут оказывать услуги в электронном виде на постоянной основе, а квота по трудоустройству граждан с инвалидностью будет считаться выполненной только после фактического приема на работу человека с ограниченными возможностями. Кроме того, изменения в законе о занятости позволят выстроить работу центров занятости согласно единому федеральному стандарту.

«Дистанционный и максимально простой формат предоставления услуг сегодня востребован гражданами. Поправки к закону о занятости позволят перевести в электронный формат услуги, связанные с регистрацией в центрах занятости и поиском работы, на постоянной основе. Еще одна крайне важная новация связана с гарантиями для граждан с инвалидностью. После вступления в силу закона квоту по трудоустройству в отношении граждан с ограниченными возможностями нельзя будет выполнить формально, создав рабочие места лишь на бумаге. Изменения нормативной базы дадут больше возможностей для реализации своего трудового потенциала гражданам с инвалидностью», — отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

До начала пандемии услуги центров занятости предоставлялись исключительно в очном режиме. В апреле прошлого года был введен временный дистанционный порядок постановки на учет в качестве безработного. Законом такой формат вводится на постоянной основе. При этом в большинстве случаев соискателям для обращения за помощью потребуется единственный документ — заявление. Остальные документы будут запрашиваться из госинформсистем. При этом принятие закона не отменяет очных консультаций и обращений в центры занятости — гражданин сможет обращаться за помощью в удобном ему формате.

Напомним, для работодателей, численность работников которых превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации установлена квота для приема на работу инвалидов в размере от 2% до 4% среднесписочной численности работников. Работодателям, численность работников которых составляет не менее 35 человек и не более 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в пределах 3% среднесписочной численности работников. Теперь с вступлением нового закона такая квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве гражданина с инвалидностью.

Кроме того, законом закрепляется статус портала «Работа в России» как единой цифровой платформы в сфере занятости, которая станет основным каналом предоставления вакансий для работодателей со среднесписочной численностью работников 25 и больше. Сейчас работодатели должны ежемесячно представлять в службу занятости информацию о вакансиях на бумажном носителе или через порталы как региональные, так и общефедеральный. Новый закон унифицирует этот механизм.

Изменения также закрепляют обязанности центров разделять потоки граждан, которые обращаются в центры занятости для поиска работы, в зависимости от их мотивации. Это обеспечит адресный подход к каждому соискателю при формировании для него индивидуального плана мероприятий.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки. Так, обязанность для работодателей предоставлять сведения в том числе о вакансиях через портал «Работа в России», а для центров занятости предоставлять услуги по единому стандарту вводится с 1 января 2022 года. Новые требования к квотированию рабочих мест для инвалидов вступят в силу с 1 марта 2022 года.