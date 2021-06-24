Ассоциация банков России разработает методику оценки фактического воздействия, которая может стать ключевым элементом создания механизмов участия общественных организаций в оценке фактического воздействия актов регулятора. Об этом говорится в сообщении АБР.

«Такого документа пока нет ни у регулятора, ни на рынке, постольку не существует общественного консенсуса по вопросу об оценке нормативных актов или законов», — подчеркнул вице-президент АБР Анатолий Козлачков. По его словам, разработка методики является следующим этапом движения в сторону повышения влияния банковского сообщества на процесс разработки и принятия нормативных актов Банка России.

Ранее Ассоциация банков России разработала и направила на рассмотрение регулятору концепцию оценки фактического воздействия актов Банка России на регулируемую среду. Главной идеей документа является участие общественных организаций в оценке фактического воздействия актов регулятора.

Такой подход является более реалистичным и эффективным по сравнению с идеей закрепить в законе о Банке России принципы принятия регуляторных решений по аналогии с 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». «По сути предлагается опутать регулятора новыми требованиями, в то время как логично было бы говорить о необходимости придания новых прав банковскому сообществу», — отметил Козлачков.

«Для реализации предлагаемого Ассоциацией банков России подхода необходимо согласование воли административного органа и тех организаций, которые представляют банковское сообщество. Сдвинуть дело с мертвой точки можно только инициативой снизу, предлагая соответствующие варианты органу надзора и отстаивая их работоспособность», — считает вице-президент АБР.

Законодательное закрепление новых полномочий банков по отношению к нормотворческому процессу возможно путем приобретения ими нового институционального статуса в рамках организации СРО банков, подчеркнул Козлачков.

В докладе ассоциации «О саморегулировании в сфере деятельности кредитных организаций», выпущенном в 2020 году, обосновывалось принципиальное положение о том, что любое дальнейшее наращивание банковским сообществом прав и обязанностей, включая нормотворчество, возможно параллельно с развитием общественных институтов на банковском рынке.

Для самих банков вопрос о создании СРО окончательно не решен, но есть ясное понимание, что наращивание сообществом дополнительных публичных прав возможно только через усиление саморегулирующихся институтов, добавил Анатолий Козлачков.