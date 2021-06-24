ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 25 июня.

Курс доллара снизился на 34,11 копейки, составив 72,326 рубля (72,6671 рубля на 24 июня). Курс евро понизился на 38,54 копейки до 86,3283 рубля (86,7137 рубля на 24 июня).

На валютных торгах Московской биржи в середине дня четверга доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 14:39 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,24 рубля (минус 36 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,26 рубля (минус 37 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 72,14—72,69 рубля за доллар и 86,08—86,66 рубля за евро.