Сенаторы поддержали изменения в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты, касающиеся установления особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы России в 2021 году. Информация об этом опубликована на сайте Совета Федерации.

Федеральным законом предлагается приостановить до 1 января 2022 года действие статьи Бюджетного кодекса РФ, касающейся требования о распределении между субъектами РФ субвенций в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете. Одновременно с этим правительству предоставляется право принимать решения по перераспределению или распределению бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам регионов РФ субвенций.

Кроме того, Совфед одобрил изменения в Бюджетный кодекс, направленные на совершенствование процедур администрирования доходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ. В этих целях правительство наделяется полномочиями по утверждению перечня главных администраторов доходов (источников финансирования дефицита) федерального бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда РФ, являющихся федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями, Центральным банком РФ, органами управления государственным внебюджетным фондом РФ.

Также устанавливаются на постоянной основе нормативы зачисления в федеральный бюджет, региональные и местные бюджеты платы за публичный сервитут в отношении отдельных видов земельных участков.

Сенаторы поддержали закон, направленный на урегулирование порядка предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам. В этих целях устанавливается требование по срокам заключения соглашений между органами государственной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления о предоставлении из бюджетов субъектов Федерации местным бюджетам субсидий и иных межбюджетных трансфертов (до 15 февраля очередного финансового года).

Кроме того, верхняя палата парламента одобрила изменение в Бюджетный кодекс РФ, касающееся приведения его положений в соответствие с терминологией земельного и гражданского законодательства.

Сенаторы также одобрили изменения в Бюджетный кодекс РФ, которыми устанавливается механизм казначейского сопровождения средств, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ в виде субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные (складочные) капиталы, а также средств, направленных на исполнение государственных (муниципальных) контрактов, договоров, источником финансового обеспечения которых являются средства соответствующего бюджета. Казначейское сопровождение осуществляется Федеральным казначейством, финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований).