Палата общественных уполномоченных при бизнес-омбудсмене Москвы Татьяне Минеевой предложила пакет мер по поддержке предпринимателей в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в городе, сообщает ТАСС. В частности, предлагается ввести вычет по налогам на доходы для привившихся граждан и вычет по страховым взносам для предпринимателей за вакцинацию сотрудников.

«Признать необходимыми следующие меры: <...> предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц привитым гражданам; предоставление вычета по страховым взносам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в зависимости от числа привитых работников», — говорится в протоколе по итогам заседания палаты общественных уполномоченных, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Вычеты планируется применять за период с января по июнь 2021 года, уточнили агентству в пресс-службе бизнес-омбудсмена Москвы.

Также члены палаты предложили расширить спектр дезинфекционных мероприятий, агитационных мер на рекреационных территориях общегородского значения. Они просят привлечь к популяризации вакцинации руководителей и ответственных должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления Москвы, членов их семей.

Помимо этого, они рекомендуют внести профилактические прививки против коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок.

При подготовке к участию в очередном заседании совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы палата уполномоченных рекомендовала Минеевой учесть ряд предложений. Среди них предложения о принятии мер, компенсирующих предпринимателям затраты на обеспечение вакцинации персонала (предоставление выходных дней, проведение анализов и т. п.), о предоставлении доступной и понятной информации о противопоказаниях к вакцинированию, видах используемых вакцин, их сходстве и различиях, об обязательности учета мнения предпринимательского сообщества при введении обязательных или ограничительных мер, локдауна.

Палата общественных уполномоченных также просит установить «приоритет предупредительных или профилактических мер при организации контроля за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями установленных обязательных требований», «предоставлять льготы по уплате региональных налогов (налог на имущество) и страховых взносов».



Кроме того, палата выступает за организацию выездов мобильных пунктов вакцинации на строительные объекты Москвы, в таксопарки и к агрегаторам сферы услуг и за тестирование привившихся граждан на антитела в учреждениях департамента здравоохранения Москвы на безвозмездной основе.