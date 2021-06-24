Для решения проблемы дефицита кадров в строительной отрасли можно привлекать неработающих пенсионеров, которые имеют компетенции в этой области и готовы работать. Как передает РБК , такое предложение высказал курирующий стройкомплекс вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

«Прошу вас, коллеги, обратить особое внимание на трудовые ресурсы: это и обучение, и привлечение, и мобилизация трудовых ресурсов, даже неработающих пенсионеров — на некоторые виды работ. По своему опыту могу сказать, что, когда мне нужно было решать сложные задачи по проектированию метро, мы со всей территории бывшего СССР собирали проектировщиков, которые в том числе были на пенсии», — сказал Хуснуллин.

Хуснуллин хочет привлечь в Россию 5 млн трудовых мигрантов По его словам, до 2024 года в стране необходимо создать условия для привлечения не менее 5 млн специалистов разного уровня и квалификации, в том числе из стран ЕАЭС.

Сейчас в России наблюдается острый дефицит трудовых ресурсов в строительной отрасли, идет борьба за кадры, особенно это ощущается в регионах, которые активно развиваются, отметил вице-премьер. Ситуацию усугубляют пандемия и закрытые границы: из-за этого часть мигрантов, работавших на стройках, не смогли вернуться в Россию. По словам Хуснуллина, до 2024 года в строительную отрасль необходимо привлечь около 5 млн специалистов, включая граждан стран — участниц ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).



В мае Хуснуллин допустил привлечение на стройку осужденных, с таким предложением выступала ФСИН. По словам вице-премьера, такая практика имеет право на существование и работала в СССР. «Для каких-то объектов это вполне возможный вариант. Это хорошо и для экономики, и для людей. Пусть лучше работают на стройке, чем сидят взаперти», — говорил он.