К середине сезона ситуация в инвестиционном шоу «Это к деньгам» перевернулась с ног на голову. Но Влад не теряет присутствия духа — приходит на запись в шикарном головном уборе, призывает на помощь колдовские силы и становится агрессором. А Лена и Таня действуют консервативно и молча растят свои портфели.

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В эту неповторимую атмосферу не побоялся вернуться руководитель инвестиционного офиса управления клиентских операций на финансовых рынках Экспобанка Александр Захаров. Он удивляется, что мешает ведущим зарабатывать на «горячем» рынке, комментирует их новые ходы (спойлер: все три бумаги признаны достойными того, чтобы держать их в портфеле) и отвечает на вопросы слушателей.

Влад выполняет задание предыдущей недели — рассказывает о том, за какими telegram-каналами об инвестициях следит. Ссылки на эти каналы вы можете найти в описании выпуска на всех платформах. Читаете другие полезные каналы? Расскажите нам о них в комментариях или в чатах ведущих!

Хотите подключиться к шоу? Помогайте ведущим с выбором инвестиций в чатах Тelegram.



Ведущие ждут ваших советов! Слушатели, чьи советы ведущие признают самыми полезными по итогам сезона, будут приглашены на запись подкаста.



Слушайте шестой эпизод сезона на «Яндекс.Музыке» , Apple Podcasts , «ВКонтакте» и других площадках.

Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам.