В России в первой половине 2021 года было зафиксировано почти в три раза больше атак на объекты критической инфраструктуры, чем за весь 2019 год, говорится в сообщении Group-IB. Об этом в ходе панельной дискуссии «Кибербезопасность критической инфраструктуры» в рамках конференции «ЦИПР-2021» заявил руководитель департамента сетевой безопасности Group-IB Никита Кислицин. За первые шесть месяцев 2021 года 40% атак на такие объекты были совершены киберкриминалом, 60% — прогосударственными атакующими. В среднем восемь промышленных предприятий России из десяти имеют проблемы с обслуживанием IТ-инфраструктуры.

К проблемам с обслуживанием IТ-инфраструктуры организаций приводит недостаток ресурсов, устаревшее ПО и зачастую невыстроенный процесс закрытия уязвимостей. Таким образом, организации являются потенциальной мишенью для киберпреступников, сообщили в Group-IB.

Основная мотивация киберкриминальных групп по-прежнему финансовая, большую часть от их числа составляют сегодня «вымогатели». Целями проправительственных хакерских групп являются шпионаж, саботаж и диверсии. По данным, количество атак на объекты критической инфраструктуры в мире с 2019 года выросло в 12 раз.