Новое требование при заселении в отели и санатории Краснодарского края о наличии отрицательного ПЦР-теста с 1 июля будет распространяться и на детей; наличие сертификата о вакцинации для несовершеннолетних обязательным не будет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся, но нужен ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа. На детские лагеря новые требования не распространяются», — сообщили в пресс-службе.

В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. В пресс-службе администрации Краснодарского края уточняли, что тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.



В 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, при этом по сравнению с 2019 годом он сократился почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.

Позже в четверг Ассоциация туроператоров России заявила о начале массового аннулирования туров в Краснодарский край из-за анонсированных властями региона ограничений, связанных с пандемией, передает ТАСС.

