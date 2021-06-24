Активов Геобанка не хватает для покрытия его обязательств, свидетельствует информация на сайте ЦБ.

Лицензия у Геобанка была отозвана 2 апреля этого года. Активы банка на эту дату оцениваются с учетом финансового обследования примерно в 433,9 млн рублей против 809,7 млн в бухгалтерском балансе банка. Оценка обязательств также снижена, но не так сильно — с 494,1 млн до 483,5 млн рублей.

Таким образом, «дыра» в капитале (отрицательный показатель в графе «всего источников собственных средств») составляет 49,6 млн рублей.



В Арбитражный суд Москвы направлено заявление о признании банка банкротом, сообщает Центробанк.