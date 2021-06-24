Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,34 рубля, что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 86,28 рубля (минус 35 копеек).

В ходе сессии было проведено 36,7 тыс. сделок с долларом на 2,1 млрд долларов и 7 тыс. сделок с евро на 408 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 72,14—72,69 рубля за доллар и 86,08—86,66 рубля за евро.

«Нефть, налоги и снижение премии за риск вернули рубль на уровни конца прошлой недели», — поясняет начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.



«Большую часть торгового дня в четверг рубль демонстрировал лучшую динамику среди валют-аналогов на развивающихся рынках. <…> Отметим, что в последние дни российская валюта получала поддержку со стороны экспортеров (в пятницу компаниям предстоит уплата НДПИ, акцизов и НДС). Однако основным фактором укрепления все же выступает относительно нейтральный геополитический фон. Возобновление санкционной риторики, появившееся к концу прошлой недели, пока не получило своего продолжения. При этом участники рынка проигнорировали недавний инцидент с британским эсминцем в Черном море. Все вместе позволило рублю за последние дни с лихвой отыграть потери начала недели. В том числе в отсутствие геополитических рисков рубль начинает более ощутимо отыгрывать рост цен на нефть, прибавивших за последний месяц около 10% по марке Brent. Не исключено, что уже в ближайшее время пара доллар/рубль сможет протестировать отметку в 72 рубля, однако с окончанием налогового периода преимущество рубля на валютном рынке должно стать менее заметным», — комментирует эксперт.