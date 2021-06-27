В мае в Москве годовая инфляция ускорилась и составила 5,1% (4,9% в апреле). При этом инфляция оставалась ниже, чем в ЦФО и в России в целом (5,97% и 6,02% соответственно). На инфляцию в основном влияли факторы федерального характера, в том числе снижение предложения некоторых овощей, а также восстановление спроса на отдельные товары, сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.



Продовольственная инфляция в Москве выросла в мае до 6,3% (5,3% в апреле). В сравнении с прошлым месяцем ускорился рост цен на картофель, свеклу и морковь. «Это связано с сокращением посевных площадей в 2020 году, низким качеством прошлогоднего урожая, с более ранним исчерпанием его запасов и ростом доли импорта. Наращивание объемов экспорта томатов и огурцов в страны ближнего зарубежья привело к некоторому сокращению предложения на внутреннем рынке и, следовательно, к удорожанию огурцов, а цены на помидоры стали снижаться медленнее. В то же время дешевле стали яблоки, так как из-за увеличения объемов импорта расширился их ассортимент», — отмечает регулятор.

При этом в сегменте непродовольственных товаров инфляция в Москве в сравнении с прошлым месяцем практически не изменилась и составила в мае 5,9%. «Люди стали активнее путешествовать по стране, поэтому спрос на бензин вырос, а следом и его стоимость. С другой стороны, если сравнивать с ситуацией прошлого года, когда все переходили на удаленную работу и учебу, нормализовался спрос на персональные компьютеры, и рост цен на них в мае замедлился», — поясняется в сообщении.

Цены на услуги в Москве также замедлились — инфляция составила 2,8% в мае (в апреле — 3,2%). Такую динамику в ЦБ связывают с пересмотром регионального коэффициента при расчете стоимости ОСАГО. Кроме того, в апреле начались полеты лоукостера в Дубай, что привело к некоторому удешевлению турпутевок. Кроме того, высокая конкуренция сотовых операторов вынуждает их дифференцировать свои тарифные линейки и гибко подходить к ценообразованию. Это повлияло на удешевление стоимости пакета услуг сотовой связи в мае.

Банк России прогнозирует, что в течение ближайших месяцев инфляция в России в целом может еще немного повыситься. А понижение темпов начнется осенью. А во второй половине 2022 года инфляция в стране достигнет цели вблизи 4%.