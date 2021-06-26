В Оренбургской области в суд направлено уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в незаконных финансовых операциях. Об этом говорится в сообщении МВД России.



В ходе расследования уголовного дела установлено, что один из обвиняемых создал в Оренбурге организованную группу, в которую, помимо него, вошли шесть местных жителей из числа его близких родственников, обладающих знаниями в области бухгалтерского и налогового учета.

«Злоумышленники искали материально нуждающихся граждан, уговаривали их за небольшое денежное вознаграждение оформить на себя юридическое лицо, а затем использовали расчетные счета созданных фирм для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники находили клиентов для своих услуг, подготавливали фиктивные бухгалтерские документы и отчетность», — уточнили в ведомстве.

Следствием установлено, что за период преступной деятельности через подконтрольные фигурантам банковские счета прошли денежные средства более 200 юрлиц на общую сумму свыше 660 млн рублей.

По результатам расследования участникам преступной группы предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность».