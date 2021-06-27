Сотрудники следственной части УМВД России по Калининградской области завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Причиненный им ущерб составил более 110 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.



«По версии следствия, с 2012 по 2015 год бизнесмен привлекал средства граждан под предлогом их дальнейшего инвестирования в ценные бумаги. Он обещал ежемесячно выплачивать до 30% от суммы вложенных средств. Злоумышленник использовал ряд подконтрольных коммерческих организаций, с которыми его клиенты заключали договоры», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Часть полученных денег выплачивалась вкладчикам, которые привлекали своих родственников, друзей и знакомых к участию в схеме, работавшей по принципу финансовой пирамиды. При этом торговля на фондовом рынке фактически не велась и основную часть средств фигурант присваивал.

В ходе расследования установлено, что в результате противоправной деятельности обвиняемого свои сбережения потеряли 143 жителя Калининградской области.

В 2015 году мужчина скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск. Спустя год он был задержан сотрудниками полиции на территории Краснодарского края. Бывшему бизнесмену предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Для обеспечения мер по возмещению ущерба следователем наложен арест на его имущество.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу.