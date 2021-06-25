📰 Металлы платиновой группы после провала на прошлой неделе уверенно восстанавливают свои позиции, пишет «Коммерсант» . Котировки платины на межбанковском рынке с начала недели выросли на 8% и достигли уровня 1 100 долларов за унцию. Палладий подорожал на 7,7%, до 2 650 долларов за унцию. Между тем золото и серебро остаются на прежних значениях — соответственно ниже 1 800 долларов за унцию и ниже 26 долларов за унцию. Благодаря использованию этих металлов в автомобильной промышленности и энергетике на фоне восстановления мировой экономики спрос на них более устойчивый, чем на спекулятивные золото и серебро. Нынешнее восстановление цен на платину и палладий эксперты связывают с тем, что их применение в промышленности значительно выше, чем у золота и серебра. По оценкам экспертов, к концу года котировки палладия могут превысить 3 000 долларов, а платины — 1 300 долларов за унцию.

📰 Правительство опубликовало постановление, которое распространит общие правила продажи конфиската на виды принудительно изъятого имущества, до сих пор находившиеся вне правового поля, в том числе вещдоки, изъятые и задержанные таможенниками товары, пишет «Коммерсант» . Их выставят на электронные аукционы на площадках, занимающихся размещением госзаказа, недорогие и скоропортящиеся (до 10 тыс. рублей) лоты — на торги на сайте torgi.gov.ru, а вырученные средства направят в Пенсионный фонд. Проблема распоряжения разнообразным конфискатом фиксировалась Счетной палатой на протяжении нескольких лет — по оценке аудиторов, реализовать удавалось лишь 1% изъятого и конфискованного, стоимость его в процессе подготовки к продаже радикально снижалась, а скоропортящийся конфискат и вовсе не доходил до реализации — и государству приходилось тратиться еще и на его утилизацию.

📰 Посуточная аренда жилья принесет арендатору гораздо больше прибыли, чем долгосрочная сдача, однако такой формат подойдет не всем, пишут «Известия» . По словам экспертов, среди преимуществ кратковременной сдачи стоит отметить отсутствие длительных обязательств перед квартиросъемщиком, меньшие требования от арендатора и регулярную оплату. Из недостатков — непрекращающийся поиск арендаторов, нестабильный доход в межсезонье или при пониженной ликвидности недвижимости, затраты на регулярную уборку жилья, ремонт за счет владельца. Экономически выгодно сдавать посуточно сразу несколько квартир, подчеркнули эксперты.