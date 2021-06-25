📰 Металлы платиновой группы после провала на прошлой неделе уверенно восстанавливают свои позиции, пишет «Коммерсант». Котировки платины на межбанковском рынке с начала недели выросли на 8% и достигли уровня 1 100 долларов за унцию. Палладий подорожал на 7,7%, до 2 650 долларов за унцию. Между тем золото и серебро остаются на прежних значениях — соответственно ниже 1 800 долларов за унцию и ниже 26 долларов за унцию. Благодаря использованию этих металлов в автомобильной промышленности и энергетике на фоне восстановления мировой экономики спрос на них более устойчивый, чем на спекулятивные золото и серебро. Нынешнее восстановление цен на платину и палладий эксперты связывают с тем, что их применение в промышленности значительно выше, чем у золота и серебра. По оценкам экспертов, к концу года котировки палладия могут превысить 3 000 долларов, а платины — 1 300 долларов за унцию.
📰 Правительство опубликовало постановление, которое распространит общие правила продажи конфиската на виды принудительно изъятого имущества, до сих пор находившиеся вне правового поля, в том числе вещдоки, изъятые и задержанные таможенниками товары, пишет «Коммерсант». Их выставят на электронные аукционы на площадках, занимающихся размещением госзаказа, недорогие и скоропортящиеся (до 10 тыс. рублей) лоты — на торги на сайте torgi.gov.ru, а вырученные средства направят в Пенсионный фонд. Проблема распоряжения разнообразным конфискатом фиксировалась Счетной палатой на протяжении нескольких лет — по оценке аудиторов, реализовать удавалось лишь 1% изъятого и конфискованного, стоимость его в процессе подготовки к продаже радикально снижалась, а скоропортящийся конфискат и вовсе не доходил до реализации — и государству приходилось тратиться еще и на его утилизацию.
📰 Посуточная аренда жилья принесет арендатору гораздо больше прибыли, чем долгосрочная сдача, однако такой формат подойдет не всем, пишут «Известия». По словам экспертов, среди преимуществ кратковременной сдачи стоит отметить отсутствие длительных обязательств перед квартиросъемщиком, меньшие требования от арендатора и регулярную оплату. Из недостатков — непрекращающийся поиск арендаторов, нестабильный доход в межсезонье или при пониженной ликвидности недвижимости, затраты на регулярную уборку жилья, ремонт за счет владельца. Экономически выгодно сдавать посуточно сразу несколько квартир, подчеркнули эксперты.