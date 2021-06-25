С 2022 года ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей, установленную участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, предлагается распространить на лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом пишет «Российская газета» .

Соответствующие проекты указа президента и постановления правительства разрабатываются и будут представлены на общественное обсуждение в ближайшее время.

«Подготовка данных проектов позволит около 70 тысяч граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда, получать ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе Минтруда России.

Предполагается, что ежегодная денежная выплата будет предоставляться россиянам, которые постоянно проживают в России, Пенсионным фондом и соответствующими федеральными органами исполнительной власти. А россиянам, постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии — Минобороны России через отдел обеспечения при посольстве Российской Федерации в Эстонской Республике.