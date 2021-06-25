Рубль немного дорожает к доллару и дешевеет к евро к концу первого часа торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,2975 рубля, что на 0,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,3225 рубля (плюс 0,75 копейки).

Курсовые диапазоны с начала сессии составляют 72,225—72,3575 рубля за доллар и 86,3025—86,4975 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.